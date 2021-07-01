Тупицкий подал иск против КСУ: чего требует

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Окружным административным судом Киева зарегистрирован иск экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого к Конституционному суду.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, в суде заявили, что среди требований иска — признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.

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В ОАСК заявили, что по мнению Тупицкого, выплата ему вознаграждения судьи КСУ в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции и законодательства.

Сам Тупицкий просит ОАСК обязать КСУ выплатить ему более 900 тыясч гривен.

Ранее президент Украины проводил беседу с бывшим председателем Конституционного суда Украины Тупицким, которого 27 марта 2021 освободил с должности судьи КСУ. Президент своим решением отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и лжесвидетельстве. Бывший глава Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия. Сейчас работа Конституционного суда Украины заблокирована. По информации СМИ, 6 судей саботируют рассмотрение вопросов и требуют участия в заседаниях отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

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