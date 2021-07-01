Тупицький подав позов проти КСУ: чого вимагає

Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Окружним адміністративним судом Києва зареєстровано позов ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького до Конституційного суду.

Про це у четвер, 1 липня, повідомляє пресслужба ОАСК.

Так, у суді заявили, що серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді КСУ у період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року і зобов'язати КСУ виплатити її.

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В ОАСК заявили, що на думку Тупицького, виплата йому винагороди судді КСУ протягом цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції та законодавства.

Сам Тупицький просить ОАСК зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 тисяч гривень.

Раніше президент України проводив розмову з колишнім головою Конституційного суду України Тупицьким, якого 27 березня 2021 року звільнив з посади судді КСУ. Президент своїм рішенням скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України, який ще у травні 2013 року підписав тодішній президент Віктор Янукович.

Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка та неправдивому свідченні. Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Наразі роботу Конституційного суду України заблоковано. За інформацією ЗМІ, 6 суддів саботують розгляд питань і вимагають участі в засіданнях відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

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