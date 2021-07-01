Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Документ також унормував правила в'їзду/виїзду з окупованого півострову.
Верховна Рада скасувала режим вільної економічної зони "Крим", який запровадили у 2014 році на десять років.
Про це інформує ТСН.ua.
"За" проголосували 328 депутатів.
"Метою прийняття законопроєкту є скасування режиму вільної економічної зони «Крим» на тимчасово окупованій території України та встановлення особливостей економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією", – йдеться у пояснювальній записці.
Також закон унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.
Українці можуть вільно в’їжджати до окупованого Криму чи покидати його лише через КПВВ на лінії розмежування, пред’явивши паспорт або інші документи.
Такі ж правила діють для іноземців та осіб без громадянства. Крім того, іноземці мають отримати спецдозвіл з урахуванням положень закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
Законом передбачається безоплатна вторинна правова допомога для громадян України, які проживають в окупованому Криму, і забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб.
Закон набирає чинності через 3 місяці.
Нагадаємо, що ВР ухвалила законопроєкт про олігархів у першому читанні.