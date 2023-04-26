Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 апреля, побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

Детали разговора с главой КНР Зеленский не сообщил. Впрочем, назвал диалог продолжительным и содержательным.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с Главой Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", — говорится в сообщении украинского президента.

О разговоре лидеров двух стран сообщили и в Пекине. В МИДе Китая отмечают, что инициатором была украинская сторона. По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговор длился почти час.

"Председатель Си Цзиньпин только разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским", — написала в Twitter помощница министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

По ее словами, Китай отправит в Украину и сопредельные страны специального представителя по делам Евразии для "углубленного общения по поводу политического урегулирования кризиса в Украине".

В китайском МИД отмечают, что "Китай последовательный и четкий в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной", а также "стратегическое партнерство". Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать ее по мере своих возможностей.

Напомним, в конце марта 2023 года в интервью АР Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, он не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.

Тогда в КНР отреагировали на это. Так, в Пекине заявили, что будут поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина в Украину нет.

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