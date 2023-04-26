Правоохранители разоблачили российских приспешников: призвали к обстрелу Украины и возвеличивали врага

Служба безопасности Украины задержала шестерых интернет-агентов Российской Федерации. В мессенджерах и запрещенных соцсетях приспешники агрессора распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессоры России. Злоумышленники находились в разных уголках Украины.

В Харькове киберспециалисты задокументировали преступную деятельность жительницы города, которая в запрещенных Одноклассниках призвала к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

В Киеве правоохранители разоблачили 37-летнего жителя столицы. В запрещенной российской соцсети "Вконтакте" он призвал к массовым убийствам украинцев и агитировал по применению межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных стран-партнеров Украины. Путинский сторонник также пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников Азовстали.

В Одесские области была заблокирована информационно-подрывная деятельность жительницы региона, которая администрировала несколько прокремлевских Телеграмм-каналов. Там она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших военных ВСУ.

Московские приспешники публиковали в Сети деструктивный контент.

В Николаевской области сообщили о подозрении супруге настоятеля одного из храмов церкви Московского патриархата. В переписках с жителями общества женщина одобряла военные преступления армии РФ, а также репостила антиукраинские материалы российских средств массовой пропаганды.

В Черкасской области СБУ разоблачила двух жителей региона, популяризировавших участников оккупационных группировок РФ и "героизировавших" их преступления.

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