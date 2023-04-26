36-летняя Линдси Лохан впервые показала беременный животик

Американская актриса Линдси Лохан утолила любопытство своих поклонников.

Месяц назад звезда ленты "Ловушка для родителей" объявила, что ждет пополнения в семье. А на днях впервые показалась с беременным животиком. В сторис своей страницы в Instagram 36-летняя Лохан запостила снимок, где впервые предстала в интересном положении.

На фото будущая мама позирует в обтягивающем платье зеленого цвета, которое подчеркнуло ее округлый животик. Образ артистка дополнила белыми кроссовками.

Линдси Лохан вскоре впервые станет мамой / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Напомним, что в начале июля 2022 года в СМИ появилась информация, что Линдси Лохан тайком вышла замуж. Ее избранником стал арабский финансист Бадер Шамас. Вскоре счастливая Лохан лично подтвердила эти слухи. Обручилась пара в ноябре 2021 года. А до помолвки встречалась в течение двух лет. Рожать Лохан планирует в ОАЭ, там, где живет и работает ее муж. Кстати, у Шамаса достаточно серьезная работа – он помощник вице-президента международной компании по управлению активами в Эмиратах. Избранник актрисы не очень публичный человек.

Линдси Лохан с мужем / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Отметим, что в прошлом у Лохан были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Актриса в течение длительного времени боролась с зависимостями и, наконец, поборола их.

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