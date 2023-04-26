36-летняя Линдси Лохан впервые показала беременный животик

Вскоре артистка впервые станет мамой.
Американская актриса Линдси Лохан утолила любопытство своих поклонников.
Месяц назад звезда ленты "Ловушка для родителей" объявила, что ждет пополнения в семье. А на днях впервые показалась с беременным животиком. В сторис своей страницы в Instagram 36-летняя Лохан запостила снимок, где впервые предстала в интересном положении.
На фото будущая мама позирует в обтягивающем платье зеленого цвета, которое подчеркнуло ее округлый животик. Образ артистка дополнила белыми кроссовками.
Напомним, что в начале июля 2022 года в СМИ появилась информация, что Линдси Лохан тайком вышла замуж. Ее избранником стал арабский финансист Бадер Шамас. Вскоре счастливая Лохан лично подтвердила эти слухи. Обручилась пара в ноябре 2021 года. А до помолвки встречалась в течение двух лет. Рожать Лохан планирует в ОАЭ, там, где живет и работает ее муж. Кстати, у Шамаса достаточно серьезная работа – он помощник вице-президента международной компании по управлению активами в Эмиратах. Избранник актрисы не очень публичный человек.
Отметим, что в прошлом у Лохан были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Актриса в течение длительного времени боролась с зависимостями и, наконец, поборола их.
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