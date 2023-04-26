Евгений Кошевой растрогался, говоря об изменениях в Зеленском: "Это огорчает"

Художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал об изменениях, которые заметил во время президентства в своем друге Владимире Зеленском.

Кошевой и Зеленский дружат в течение 17 лет и поддерживают связь и сейчас. Ныне друзья больше переписываются. В интервью Алексею Суханову для его YouTube-программы "Говорит Суханов" Кошевой рассказал об изменениях в Зеленском после того, как он стал президентом:

"Он иногда говорит неправду, что он спит. Потому что это все видно. Если человек даже 2-3 часа не закрывает глаза, это все видно. Он даже не улыбается. То есть улыбка с его лица сошла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда такое бывает, напишет что-то такое, что я думаю: "О, ты в форме, брат." И это так, немного, огорчает. Потому что видеть улыбающегося человека 17 лет и вместе с ним ты ржешь без устали. А здесь такое. Он стал такой, как сталь. Как железо. И когда видишь его интервью, когда он встречается с мировыми лидерами, то такой, взрослый лидер своей нации", — сказал с грустью в голосе Кошевой.

Также он ответил, считает ли, что после президентства Зеленский сможет вернуться к своей предыдущей деятельности:

"Во-первых, я думаю, что его не отпустят именно украинцы. Во-вторых, думаю, что после такого вернуться к прошлой своей профессии очень сложно будет", — высказал мнение Кошевой.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что ему предлагали 10 млн долларов, чтобы он "завел" человека в партию "Слуга народа".

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