Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Маритиму"

"Орлы" набросали соперникам семь голов.
В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уверенно обыграла "Маритиму" – 7:1.
Начало разгрома положил Дарвин Нуньес, отметившийся на третьей минуте противостояния. В середине первого тайма 22-летний форвард отметился дублем.
На перерыв "орлы" шли с преимуществом в три гола – еще один гол забил на 34-й минуте Мораес Жилберто.
После перерыва Рафа Силва забил четвертый гол Бенфики. Португальца ассистировал Роман Яремчук. Через девять минут игрок сборной Украины отличился и голом. На 77-й минуте форвард был заменен.
В конце встречи "Маритиму" сократил отставание усилиями Али Алипура. "Бенфика" ответила голами Гонсалу Рамуша и Харриса Сеферовича.
- Это был 22-й матч Яремчука за Бенфику в этом сезоне. На счету украинского форварда шесть голов и пять результативных передач.
- "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии. 23 декабря "орлы" сыграют с "Порту" в 1/8 финала Кубка Португалии.
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