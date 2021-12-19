Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Маритиму"

"Орлы" набросали соперникам семь голов.

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уверенно обыграла "Маритиму" – 7:1.

Начало разгрома положил Дарвин Нуньес, отметившийся на третьей минуте противостояния. В середине первого тайма 22-летний форвард отметился дублем.

На перерыв "орлы" шли с преимуществом в три гола – еще один гол забил на 34-й минуте Мораес Жилберто.

После перерыва Рафа Силва забил четвертый гол Бенфики. Португальца ассистировал Роман Яремчук. Через девять минут игрок сборной Украины отличился и голом. На 77-й минуте форвард был заменен.

В конце встречи "Маритиму" сократил отставание усилиями Али Алипура. "Бенфика" ответила голами Гонсалу Рамуша и Харриса Сеферовича.

Это был 22-й матч Яремчука за Бенфику в этом сезоне. На счету украинского форварда шесть голов и пять результативных передач.

"Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии. 23 декабря "орлы" сыграют с "Порту" в 1/8 финала Кубка Португалии.

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