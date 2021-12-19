Яремчук допоміг "Бенфіці" розгромити "Марітіму"

"Орли" накидали суперникам сім голів.

В рамках 15-го туру чемпіонату Португаліії "Бенфіка" на своєму полі впевнено обіграла "Марітіму" - 7:1.

Початок розгрому поклав Дарвін Нуньєс, який відмітився на третій хвилині протистояння. В середині першого тайму 22-річний форвард відмітився дублем.

На перерву "орли" йшли з перевагою у три голи - ще один гол забив на 34-й хвилині Мораєс Жилберто.

Після перерви Рафа Сілва забив четвертий гол Бенфіки. Португальцю асистував Роман Яремчук. За дев'ять хвилин гравець збірної України відзначився і голом. На 77-й хвилині форварда було замінено.

Наприкінці зустрічі "Марітіму" скоротив відставання зусиллями Алі Аліпура. "Бенфіка" відповіла голами Гонсалу Рамуша та Харіса Сеферовича.

Це був 22-й матч Яремчука за Бенфіку цього сезону. На рахунку українського форварда шість голів та п'ять результативних передач.

"Бенфіка" посідає третє місце в чемпіонаті Португалії. 23 грудня "орли" зіграють із "Порту" у 1/8 фіналу Кубка Португалії.

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