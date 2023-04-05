Беларусь проведет военные учения у границы с Польшей

В учениях будет участвовать одно из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО.

Беларусь запланировала тактические учения на полигоне "Брестский", недалеко от границы с Польшей. Учения будут продолжаться с 5 по 7 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

Отмечается, что в учениях будет участвовать одно из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. В ведомстве говорят, что в его рамках командование дивизиона примет решение о перемещении и осуществлении марша в новый позиционный район, развернет дивизион в боевые порядки и вступит в боевое дежурство.

"Задача будет решаться в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, влияния диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотников", — говорится в сообщении.

Напомним, белорусские военные прибыли на один из полигонов РФ для учений на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", способных использовать ракеты в ядерном исполнении.

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