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Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Польщею

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Польщею

Фото: Міноборони Білорусі

У навчаннях братиме участь один із підрозділів зенітного ракетного полку ВПС та війська ППО.

Білорусь запланувала тактичні навчання на полігоні "Брестський", що неподалік кордону з Польщею. Навчання будуть тривати  від 5 до 7 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського Міноборони.

Наголошується, що у навчаннях братиме участь один із підрозділів зенітного ракетного полку ВПС та війська ППО. У відомстві кажуть, що у його межах командування дивізіону ухвалить рішення про переміщення та здійснення маршу до нового позиційного району, розгорне дивізіон у бойові порядки та заступить на бойове чергування.

"Завдання вирішуватимуть в умовах постійних активних радіоелектронних перешкод, впливу диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруські військові прибули на один із полігонів РФ для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.

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