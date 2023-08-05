Из Беларуси вылетело 9 истребителей ВКС РФ: детали

Подавляющее большинство из них было в Беларуси с 15 января 2023 года.

В субботу, 5 августа, около 13:30 с аэродрома "Барановичи" взлетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ. Истребители прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с РФ.

Об этом сообщает "Белорусский гаюн".

Примечательно, что примерно в 14:00 пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ. Как подчеркивает мониторинговая группа, это последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, находившийся в Мачулищах. Вертолет взял курс на восток, и, по-видимому, также летит из Беларуси в Россию на аэродром "Сеща". То есть сегодня из аэродрома "Мачулищи" в РФ вылетело 11 вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ.

Итак, изменение численности группировки ВКС РФ в Белоруссии:

вертолеты – минус 1 единица Ми-24.

истребители – минус 9 единиц Су-34 и Су-30СМ.

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