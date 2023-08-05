Из Беларуси улетели почти все российские вертолеты — "Гаюн"

С белорусского аэродрома "Мачулищи" взлетела группа из десяти вертолетов ВКС РФ. Они пересекли границу и приземлились в Брянской области РФ.

Из Беларуси улетели 10 вертолетов ВКС РФ вместе с двумя десятками русских, которые относятся к личному составу. Большинство вертолетов были на территории РБ с января 2023 года.

Об этом информирует мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Так, сегодня, 5 августа, утром с аэродрома "Мачулищи" взлетела группа из десяти вертолетов ВКС РФ, в том числе 4 единицы — Ми-8 ВКС РФ и 6 единиц Ми-24 ВКС РФ.

Отмечается, что вертолеты полетели в восточном/юго-восточном направлении. Их позже заметили над Могилевской областью в направлении границы с РФ, которую в дальнейшем они пересекли. По информации Гаюна, позже все 10 вертолетов приземлились на аэродроме "Сеща" в Брянской области РФ. Большинство из них провело в Беларуси 209 дней (с 8 января 2023 г.).

"Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ПКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось по меньшей мере 11 вертолетов ПКС РФ. Теперь, вероятно, остался один", — пишет "Беларускі Гаюн".

Кроме того, за время пребывания в Беларуси, эта группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники. Так, в июне под Ивацевичами разбился вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

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