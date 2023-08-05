"Манчестер Юнайтед" оформил трансфер датского вундеркинда за 70 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

20-летний датчанин подписал с "манкунианцами" контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что МЮ заплатит за Хейлунда около 70 миллионов евро плюс бонусы.

Rasmus Hojlund является RED! ✍️ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Хейлунд на молодежном уровне пребывал в структурах датских клубов "Б-93", "Брондбю" и "Голбека". В 2020 году он присоединился к взрослой команде "Копенгагена", откуда в 2022 перебрался в австрийский "Штурм".

Прошлым летом Расмуса за 20 миллионов евро купила "Аталанта". За клуб итальянской Серии А датчанин провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

В сентябре 2022 года Хейлунд дебютировал в составе сборной Дании. За национальную команду он уже сыграл 6 поединков, в которых отличился 6 голами.

Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро плюс бонусы подписал вратаря миланского "Интера" Андре Онана.

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