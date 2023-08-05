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"Манчестер Юнайтед" оформил трансфер датского вундеркинда за 70 миллионов евро

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Манчестер Юнайтед" оформил трансфер датского вундеркинда за 70 миллионов евро

Расмус Гойлунд / Фото: twitter.com/ManUtd

Расмус Хейлунд продолжит карьеру в стане "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

20-летний датчанин подписал с "манкунианцами" контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что МЮ заплатит за Хейлунда около 70 миллионов евро плюс бонусы.

Хейлунд на молодежном уровне пребывал в структурах датских клубов "Б-93", "Брондбю" и "Голбека". В 2020 году он присоединился к взрослой команде "Копенгагена", откуда в 2022 перебрался в австрийский "Штурм".

Прошлым летом Расмуса за 20 миллионов евро купила "Аталанта". За клуб итальянской Серии А датчанин провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

В сентябре 2022 года Хейлунд дебютировал в составе сборной Дании. За национальную команду он уже сыграл 6 поединков, в которых отличился 6 голами.

Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро плюс бонусы подписал вратаря миланского "Интера" Андре Онана.

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Дата публикации
Просмотры
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