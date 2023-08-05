"Манчестер Юнайтед" оформив трансфер данського вундеркінда за 70 мільйонів євро

"Манчестер Юнайтед" оголосив про придбання нападника "Аталанти" Расмуса Гойлунда.

20-річний данець підписав з "манкуніанцями" контракт до літа 2028 року з можливістю подовження ще на один сезон.

Сума трансферу не розголошується. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що МЮ заплатить за Гойлунда близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Rasmus Hojlund is a RED! ✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Гойлунд на молодіжному рівні перебував у структурах данських клубів "Б-93", "Брондбю" та "Голбека". 2020 року він приєднався до дорослої команди "Копенгагена", звідки 2022-го перебрався до австрійського "Штурму".

Минулого літа Расмуса за 20 мільйонів євро купила "Аталанта". За клуб італійської Серії А данець провів 42 матчі, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

У вересні 2022 року Гойлунд дебютував у складі збірної Данії. За національну команду він уже зіграв 6 поєдинків, у яких відзначився 6 голами.

Нагадаємо, раніше "Манчестер Юнайтед" за 50 мільйонів євро плюс бонуси підписав воротаря міланського "Інтера" Андре Онана.

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