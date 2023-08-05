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"Манчестер Юнайтед" оформив трансфер данського вундеркінда за 70 мільйонів євро

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Манчестер Юнайтед" оформив трансфер данського вундеркінда за 70 мільйонів євро

Расмус Гойлунд / Фото: twitter.com/ManUtd

Расмус Гойлунд продовжить кар'єру в стані "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" оголосив про придбання нападника "Аталанти" Расмуса Гойлунда.

20-річний данець підписав з "манкуніанцями" контракт до літа 2028 року з можливістю подовження ще на один сезон.

Сума трансферу не розголошується. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що МЮ заплатить за Гойлунда близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Гойлунд на молодіжному рівні перебував у структурах данських клубів "Б-93", "Брондбю" та "Голбека". 2020 року він приєднався до дорослої команди "Копенгагена", звідки 2022-го перебрався до австрійського "Штурму".

Минулого літа Расмуса за 20 мільйонів євро купила "Аталанта". За клуб італійської Серії А данець провів 42 матчі, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

У вересні 2022 року Гойлунд дебютував у складі збірної Данії. За національну команду він уже зіграв 6 поєдинків, у яких відзначився 6 голами.

Нагадаємо, раніше "Манчестер Юнайтед" за 50 мільйонів євро плюс бонуси підписав воротаря міланського "Інтера" Андре Онана.

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Дата публікації
Перегляди
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