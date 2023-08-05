В одному з районів Києва вирувала масштабна пожежа: що горіло

Під час гасіння пожежі виявлено двох постраждалих.

У Києві спалахнула масштабна пожежа.

Очевидці публікують у соціальних мережах фото чорного диму, який піднімається над багатоповерхівками в небо.

Як розповіли сайту ТСН.ua в головному управлінні ДСНС Києва, загорілася будівля на вулиці Бережанській, 9 в Оболонському районі столиці.

"Сталося загорання в одноповерхової складській будівлі. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. Наші підрозділи вже працюють на місці", - розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.

О 15:27 пожежу локалізовано на площі 100 квадратних метрів, а о 15:37 – ліквідовано.

Під час гасіння пожежі було виявлено двох постраждалих. Один з опіками рук, а інший з отруєнням продуктами горіння. Рятувальники передали постраждалих медикам.

Під час гасіння пожежі виявлено двох постраждалих / Фото: із соцмереж

На місці працювало 28 рятувальників та сім одиниць техніки.

Гасіння пожежі на Бережанській / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, на Подолі спалахнула історична будівля.