Гігантський знак міг з'явитися в результаті злиття двох галактик, що притягуються одна до одної.

Астрономи виявили у далекому космосі гігантський знак питання, який розташований неподалік від пари молодих зірок під назвою Herbig-Haro 46/47 на відстані 1470 світлових років від Землі.

Об'єкт виявив американський телескоп Джеймса Вебба, пише Daily Mail.

Як припускають вчені, гігантський знак міг з'явитися в результаті злиття двох галактик, що притягуються одна до одної.

"Це важливий об’єкт для вивчення, оскільки йому всього кілька тисяч років. Розуміння еволюції цієї пари зірок може допомогти змоделювати, як утворилося наше Сонце", - йдеться у повідомленні.

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Знак питання помітили у верхньому кутку зображення телескопа, який залишається найбільшим і найпотужнішим з усіх, що коли-небудь були запущені в космос.

"Унікальність цього телескопа полягає в тому, що він може бачити галактики, що сформувалися всього через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху", - пише видання.

Астрономи виявили гігантський знак питання у космосі (фото)

Нагадаємо, NASA втратило зв'язок із зондом "Вояджер-2", одним із найвіддаленішим кораблів людства. Він є унікальним космічним кораблем, який пролітав повз Нептун і Уран на околицях Сонячної системи і на борту якого є платівка з інформацією про Землю для іншопланетян.

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