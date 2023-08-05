З Білорусі вилетіло 9 винищувачів ВКС РФ: деталі

Переважна більшість із них була в Білорусі з 15 січня 2023 року.

У суботу, 5 серпня, близько 13:30 з аеродрому "Барановичі" злетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ ВКС РФ. Винищувачі пройшли через Могилівську область і перетнули кордон Білорусі з РФ.

Про це повідомляє "Беларускі гаюн".

Зауважується, що приблизно о 14:00 пішов на зліт Мі-24 ВКС РФ. Як підкреслює моніторингова група, це останній вертоліт авіаційного угрупування ВКС РФ, який перебував у Мачулищах. Вертоліт взяв курс на схід, і, мабуть, також летить з Білорусі до Росії на аеродром "Сеща". Тобто сьогодні з аеродрому "Мачулищі" до РФ вилетіло 11 гелікоптерів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ.

Отже, зміна чисельності угруповання ВКС РФ у Білорусі:

гелікоптери – мінус 1 одиниця Мі-24.

винищувачі – мінус 9 одиниць Су-34 і Су-30СМ.

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