На Мадагаскаре бурлит мощный ураган: есть погибшие

Сила ветра достигала 230 км/ч.
Мадагаскар накрыл мощный тропический ураган "Батсирай".
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.
В пик непогоды сила ветра достигала 230 километров в час, а высота волн - 15 метров. Из-за сильного циклона на восточном побережье острова в Индийском океане погибли по меньшей мере десять человек. 50 тысяч жителей пришлось немедленно эвакуировать.
Ураган разрушил дома, школы и больницы. На острове нехватка питьевой воды, ведь местная коммунальная служба отключила водоснабжение.
К слову, в прошлом месяце Мадагаскар уже штормил циклон "Ана". Тогда из-за стихии погибли около 50 человек.
Как сообщалось, несколько дней подряд в Малайзии бушевал невероятной силы шторм. Из-за сильного увлажнения почвы по всей стране начались масштабные оползни.
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