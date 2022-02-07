На Мадагаскаре бурлит мощный ураган: есть погибшие

На Мадагаскаре бурлит мощный ураган: есть погибшие

Сила ветра достигала 230 км/ч.

Мадагаскар накрыл мощный тропический ураган "Батсирай".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.

В пик непогоды сила ветра достигала 230 километров в час, а высота волн - 15 метров. Из-за сильного циклона на восточном побережье острова в Индийском океане погибли по меньшей мере десять человек. 50 тысяч жителей пришлось немедленно эвакуировать.

Ураган разрушил дома, школы и больницы. На острове нехватка питьевой воды, ведь местная коммунальная служба отключила водоснабжение.

На Мадагаскар обрушился мощный циклон "Бацарий"

К слову, в прошлом месяце Мадагаскар уже штормил циклон "Ана". Тогда из-за стихии погибли около 50 человек.

Как сообщалось, несколько дней подряд в Малайзии бушевал невероятной силы шторм. Из-за сильного увлажнения почвы по всей стране начались масштабные оползни.

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