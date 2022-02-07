На Мадагаскарі вирує потужний ураган: є загиблі

На Мадагаскарі вирує потужний ураган: є загиблі

Сила вітру сягала 230 км/год.

Мадагаскар накрив потужний тропічний ураган "Батсірай".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

У пік негоди сила вітру сягала 230 кілометрів на годину, а висота хвиль 15 метрів. Через сильний циклон на східному узбережжі острова в Індійському океані загинуло щонайменше десять людей. 50 тисяч мешканців довелося негайно евакуювати.

Ураган зруйнував будинки, школи та лікарні. На острові нестача питної води, адже місцева комунальна служба відімкнула водопостачання.

На Мадагаскар обрушився потужний циклон "Бацарій"

До слова, минулого місяця Мадагаскар вже штормив циклон "Ана". Тоді через стихію загинули близько 50 людей.

Як повідомлялося, кілька днів поспіль у Малайзії вирував неймовірної сили шторм. Через сильне зволоження ґрунту по всій країні почалися масштабні зсуви.

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