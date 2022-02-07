Перевірка лічильників води в Києві: коли це потрібно робити і як

Перевірка лічильників води — досить проста процедура. Проводять її раз на 3-4 роки. Коли і як здійснювати перевірку лічильників води в Києві, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Коли здійснюється перевірка лічильників води і як киянам проводити цю процедуру
Перевірка лічильників здійснюється раз на 3-4 роки. А процедура складається з чотирьох основних етапів:
- На сайті служби потрібно залишити заявку на перевірку лічильника води.
- За вказаною адресою приїздить сантехнік та знімає лічильник.
- Потім прилад промивається та здійснюється його перевірка.
- В службі оформлюють необхідні документи про те, що ви пройшли перевірку, а дані про це заносять до бази.
Що робити, поки лічильник на перевірці: чи потрібно киянам платити
Городян найбільше цікавить запитання — чи потрібно буде здійснювати оплату за користування водою, поки прилад обліку знаходиться на перевірці? Відповідь — “Так”. В цей період оплата здійснюється в розмірі середніх показників за останні три місяці.
Передати показання квартирних лічильників гарячої води та опалення кияни можуть в “Особистому кабінеті” на сайті комунального концерну “Центр комунального сервісу” або на сайті комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.
Перевірка лічильників води у Києві: скільки коштує
Ціна перевірки лічильника води залежить від двох факторів:
- послуги сантехніка;
- послуга самої перевірки лічильника.
Якщо ви хочете зекономити, то за законом власник лічильника має право сам зняти та встановити прилад.
Варто звернути увагу, навіть якщо ви замовили перевірку лічильника не у Київводоканалі, потрібно буде все-рівно звернутися сюди для розпломбування і опломбування приладу (ця функція виключно Київводоканалу, як надавача послуг з водопостачання).