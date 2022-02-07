Проверка счетчиков воды в Киеве: когда и как - инструкция / pixabay.com

Проверка счетчиков воды в Киеве: когда это нужно делать и как

Проверка счетчиков воды в Киеве: когда это нужно делать и как

Проверка счетчиков воды – достаточно простая процедура. Проводят ее раз в 3-4 года. Когда и как производить проверку счетчиков воды в Киеве, читайте в материале ТСН.ua.

Когда производится проверка счетчиков воды и как киевлянам проводить эту процедуру

Проверка счетчиков проводится раз в 3-4 года. А процедура состоит из четырех основных этапов:

На сайте службы необходимо оставить заявку на проверку счетчика воды. По указанному адресу приезжает сантехник и снимает счетчик. Затем прибор промывается и производится его проверка. В службе оформляют необходимые документы о том, что вы прошли проверку, а данные об этом заносятся в базу.

Что делать, пока счетчик на проверке: нужно ли киевлянам платить

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Горожан больше всего интересует вопрос — нужно ли будет производить оплату за пользование водой, пока прибор учета находится на проверке? Ответ - "Да". В этот период оплата производится в размере средних показателей за последние три месяца.

Передать показания квартирных счетчиков горячей воды и отопления киевляне могут в "Личном кабинете" на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" или на сайте коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр".

Проверка счетчиков воды в Киеве: сколько стоит

Цена проверки счетчика воды зависит от двух факторов:

услуги сантехника;

услуга самой проверки счетчика.

Если вы хотите сэкономить, то по закону владелец счетчика имеет право снять и установить прибор.

Стоит обратить внимание, даже если вы заказали проверку счетчика не в Киевводоканале, нужно будет все равно обратиться сюда для распломбировки и опломбирования прибора (эта функция исключительно Киевводоканала, как поставщика услуг по водоснабжению).