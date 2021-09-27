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Pfizer начала тестирование лекарства от коронавируса

Pfizer начала тестирование лекарства от коронавируса

Associated Press

Американская компания не единственная, кто разрабатывает препарат.

Американская компания Pfizer начала тестировать противовирусный препарат для профилактики заражения COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября, сообщает Reuters.

Препарат PF-07321332 будут исследовать на здоровых людях. Участие в тестировании примут 2660 человек, возраст которых от 18 лет. Условие — они должны жить в одном доме с инфицированным коронавирусом.

COVID-препарат будут тестировать в сочетании с небольшой дозой ритонавира. Его врачи широко используют для комбинированного лечения вирусных инфекций.

Следует заметить, что Pfizer и ее конкуренты, в частности американская компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding соревнуются за разработку первых противовирусных таблеток от коронавируса.

Как сообщалось, управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в среду, 22 сентября, одобрило прививки пожилых людей и пациентов из группы риска третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией Pfizer. Эксперты рекомендуют вакцинировать Бустерная дозой американцев от 65 лет, а также молодых людей с заболеваниями, которые увеличивают риск заражения коронавируса.

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