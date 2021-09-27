Pfizer начала тестирование лекарства от коронавируса

Американская компания не единственная, кто разрабатывает препарат.

Американская компания Pfizer начала тестировать противовирусный препарат для профилактики заражения COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября, сообщает Reuters.

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Препарат PF-07321332 будут исследовать на здоровых людях. Участие в тестировании примут 2660 человек, возраст которых от 18 лет. Условие — они должны жить в одном доме с инфицированным коронавирусом.

COVID-препарат будут тестировать в сочетании с небольшой дозой ритонавира. Его врачи широко используют для комбинированного лечения вирусных инфекций.

Следует заметить, что Pfizer и ее конкуренты, в частности американская компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding соревнуются за разработку первых противовирусных таблеток от коронавируса.

Как сообщалось, управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в среду, 22 сентября, одобрило прививки пожилых людей и пациентов из группы риска третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией Pfizer. Эксперты рекомендуют вакцинировать Бустерная дозой американцев от 65 лет, а также молодых людей с заболеваниями, которые увеличивают риск заражения коронавируса.

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