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Pfizer почала тестування ліків від коронавірусу

Pfizer почала тестування ліків від коронавірусу

Associated Press

Американська компанія не єдина, хто розробляє препарат.

Американська компанія Pfizer почала тестувати противірусний препарат для профілактики зараження COVID-19.

Про це стало відомо в понеділок, 27 вересня, повідомляє Reuters.

Препарат PF-07321332 будуть досліджувати на здорових людях. Участь у тестуванні візьмуть 2660 осіб, вік яких від 18 років. Умова - вони повинні мешкати в одному будинку з інфікованим коронавірусом.

COVID-препарат будуть тестувати в поєднанні з невеликою дозою ритонавіру. Його лікарі широко використовують для комбінованого лікування вірусних інфекцій.

Слід зауважити, що Pfizer і її конкуренти, зокрема американська компанія Merck & Co і швейцарська Roche Holding змагаються за розроблення перших противірусних таблеток від коронавірусу. 

Як повідомлялося, управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) у середу, 22 вересня, схвалило щеплення людей похилого віку та пацієнтів з групи ризику третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленою фармкомпанією Pfizer. Експерти рекомендують вакцинувати бустерною дозою американців від 65 років, а також молодих людей із захворюваннями, які збільшують ризик зараження коронавірусом.

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