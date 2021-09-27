Pfizer почала тестування ліків від коронавірусу

Американська компанія не єдина, хто розробляє препарат.

Американська компанія Pfizer почала тестувати противірусний препарат для профілактики зараження COVID-19.

Про це стало відомо в понеділок, 27 вересня, повідомляє Reuters.

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Препарат PF-07321332 будуть досліджувати на здорових людях. Участь у тестуванні візьмуть 2660 осіб, вік яких від 18 років. Умова - вони повинні мешкати в одному будинку з інфікованим коронавірусом.

COVID-препарат будуть тестувати в поєднанні з невеликою дозою ритонавіру. Його лікарі широко використовують для комбінованого лікування вірусних інфекцій.

Слід зауважити, що Pfizer і її конкуренти, зокрема американська компанія Merck & Co і швейцарська Roche Holding змагаються за розроблення перших противірусних таблеток від коронавірусу.

Як повідомлялося, управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) у середу, 22 вересня, схвалило щеплення людей похилого віку та пацієнтів з групи ризику третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленою фармкомпанією Pfizer. Експерти рекомендують вакцинувати бустерною дозою американців від 65 років, а також молодих людей із захворюваннями, які збільшують ризик зараження коронавірусом.

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