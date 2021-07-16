"Потерял управления": в Польше в аварии погиб украинец

Мужчине было 34 года.

Накануне вечером, 15 июля, в Польше в аварии погиб 34-летний украинец.

Об этом сообщает издание Kartuzy.info.

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Отмечается, что авария произошла на дороге национального значения №20 между Егертово-Жуково Поморского воеводства, что на севере страны. Причины трагедии выясняет полиция.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на ровном участке дороги потерял управление над транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся", — сообщил представитель полиции в городе Картузы Петр Гданец. Он отметил, что украинец скончался на месте ДТП.

Как сообщалось, в Польше вблизи города кашицу попал в ДТП автобус Познань-Херсон. В результате погибли шесть граждан Украины. Еще 15 человек были травмированы.

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