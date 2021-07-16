На Закарпатье молния сожгла базу отдыха: фото

Пожарные боролись с огнем всю ночь.

Вечером в четверг, 15 июля, во время грозы молния ударила в антенну на крыше базы отдыха в селе Белая Церковь на Закарпатье. Электрический разряд стал причиной пожара, который охватил весь второй этаж деревянного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

О пожаре сообщил охранник заведения, на глазах которого после удара молнии загорелось здание. Во время непогоды, которая сопровождалась сильными порывами ветра, огонь быстро распространялся и перешел на сооружение во дворе — деревянный сарай.

Около половины первого часа ночи пожар был локализован, а полностью ликвидировать возгорание удалось только под утро — в 03:45.

"Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв.м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв.м", — сообщили в пресс служба ДСНС.

Спасатели также сообщили, что непогода, которая пронеслась в ночь с 15 на 16 июля по территории Закарпатской области наделала немало бед: на проезжие части попадали деревья, были подтопления жилых домов и повреждения кровель сооружений, а также отключение от электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, ранее в селе Тарасовка Львовского района молния убила 14-летнего парня. Трагедия произошла в пятницу, 2 июля.

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