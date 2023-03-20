Самолет главы Китая приближается к Москве

Самолет президента Китая Си Цзиньпина близится к Москве.

Об этом свидетельствуют данные с портала flightradar24.

Если визит состоится планово, Си Цзиньпин станет первым мировым лидером, который лично встретится с Владимиром Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора.

Напомним, сегодня начинается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.

Во время своего последнего визита в Москву в 2019 году Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим лучшим другом. С тех пор геополитическая ситуация в мире претерпела стремительные изменения, изменились и позиции обоих политиков.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Тогда китайский лидер не пожал рук своему "лучшему другу".

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