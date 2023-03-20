Літак глави Китаю наближається до Москви

Літак президента Китаю Сі Цзіньпіна наближається до Москви.

Про це свідчать дані з порталу flightradar24.

Якщо візит відбудеться планово, Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Володимиром Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора.

Нагадаємо, сьогодні розпочинається триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

Під час свого останнього візиту до Москви 2019 року Сі Цзіньпін назвав Володимира Путіна своїм найкращим другом. Від того часу геополітична ситуація у світі зазнала стрімких змін, змінилися й позиції обох політиків.

Востаннє Путін і Сі Цзіньпін бачилися особисто у вересні 2022 року на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді. Тоді китайський лідер не потиснув рук своєму "кращому другу".

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