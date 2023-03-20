Втрати окупантів перевалили за 165 тисяч військових - Генштаб

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 700 росіян.

Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 20 березня, становлять 165 610 солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні втрати РФ:

особового складу ‒ близько 165 610 (+700) осіб

танків ‒ 3537 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16)

артилерійських систем – 2577 (+9)

РСЗВ – 507

засоби ППО ‒ 270 (+2)

літаків – 305 (+0)

вертольотів – 290

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)

крилаті ракети – 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)

спеціальна техніка ‒ 265 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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