Потери оккупантов перевалили за 165 тысяч военных — Генштаб

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 700 россиян.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 20 марта, составляют 165 610 солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие потери РФ:
- личного состава – около 165 610 (+700) человек
- танков ‒ 3537 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6869 (+16)
- артиллерийских систем – 2577 (+9)
- РСЗО – 507
- средства ПВО ‒ 270 (+2)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1)
- крылатые ракеты – 907
- корабли/катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8)
- специальная техника ‒ 265 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши отразили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
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