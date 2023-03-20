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Потери оккупантов перевалили за 165 тысяч военных — Генштаб

Потери оккупантов перевалили за 165 тысяч военных — Генштаб

Фото: Associated Press

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 700 россиян.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 20 марта, составляют 165 610 солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие потери РФ:

  • личного состава – около 165 610 (+700) человек
  • танков ‒ 3537 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 6869 (+16)
  • артиллерийских систем – 2577 (+9)
  • РСЗО – 507
  • средства ПВО ‒ 270 (+2)
  • самолетов – 305 (+0)
  • вертолетов – 290
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1)
  • крылатые ракеты – 907
  • корабли/катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8)
  • специальная техника ‒ 265 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши отразили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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