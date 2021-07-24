В России умер один из основателей "Ласкового мая"

В России умер один из основателей "Ласкового мая"

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Вследствие болезни в России умер один из первых в СССР продюсеров и организаторов концертов, один из основателей популярной когда-то группы "Ласковый май" Алексей Мускатин.

Об этом в субботу, 24 июля, сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы Андрей Разин.

По его словам, все знакомые артисты пытались помочь Мускатину, однако "болезнь оказалась сильнее". Причину смерти продюсера Разин не уточнил.

"Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа" Ласковый май ". Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют ", — написал продюсер" Ласвкового мая ", отметив, что считает умершего одним из лучших среди своих коллег.

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Кроме упомянутой группы, Алексей Мускатин был основателем "Кар-Мэн", "Руки Вверх", "Револьверс", "Диамант", а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.

За время своей работы Алексей Мускатин организовал более 10 000 концертных выступлений. С ним работали Владимир Высоцкий, группы "Аракс", "Воскресение", "Аквариум" и другие музыканты.

Напомним, в четверг, 15 июля, в "коронавирусной" больнице под Москвой умер известный российский музыкант и актер Петр Мамонов.

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