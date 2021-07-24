Испания открывается для украинцев: "ковидний паспорт" понадобится не только на границе

Испания открывается для украинцев: "ковидний паспорт" понадобится не только на границе

От 27 июля украинцы смогут путешествовать в Испанию, предъявив свидетельство о полном вакцинацию или свежий отрицательный тест на COVID-19.

Согласно решению Совета Европы, Чпания от 27 июля открывает свои границы для желающих путешествовать украинцев. Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

"Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД ", — написал в своем посте в Twitter украинский министр.

При пресечении границы вакцинированным украинцам нужно будет предоставить сертификат о получении полного курса прививки вакциной, которая признана Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Сертификат будет считаться действительным, если после получения последней дозы прошло более 14 дней.

Также граждане старше 12 лет, путешествующие в Испанию, могут предоставить диагностическую справку (отрицательный результат ПЦР-тестирование за 72 часа до въезда или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда) или справку о выздоровлении от COVID-19 .

Документ, подтверждающий прививки признанной в Европе вакциной понадобится также для посещения заведений общественного питания в некоторых регионах Испании.

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Как сообщает digi24, в испанском регионе Галисия с субботы, 24 июля, будут требовать так называемый "ковидний паспорт" при входе в рестораны и бары. На популярных среди туристов Канарских островах в Атлантическом океане такой документ будут требовать со следующего понедельника, 26 июля.

Такие профилактические мероприятия в Испании, в отличие от других европейских стран, внедряются впервые. Ограничения вводятся на фоне увеличения количества заболеваний, которая фиксируется на протяжении последних двух недель — 677 случаев на 100 000 жителей. Особенно беспокоит высокий уровень больных среди молодежи.

Напомним, что европейские страны, куда могут поехать украинцы, становится все больше. Так, от 26 июля свои границы для украинских граждан открывает Швеция.

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