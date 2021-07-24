Неожиданность в Луцке: новичок УПЛ отобрал очки у участника еврокубков

Неожиданность в Луцке: новичок УПЛ отобрал очки у участника еврокубков

В новом сезоне пока без побед.

Ровненский "Верес" и ковалевский "Колос" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2021/2022 сыграли вничью. Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась со счетом 0:0.

Номинальные гости могли забивать уже на 5-й минуте встречи, но удар Ники Ситчинавы из пределов штрафной площади пришелся рядом со штангой.

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Еще один момент "Колос" не реализовал перед самым перерывом. Олегу Ильину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы нанести удар из убойной позиции после передачи Андрея Богданова.

"Верес" мог наказать команду из Ковалевки в дебюте второго тайма, но в воротах гостей здорово сыграл Евгений Волынец, не позволивший отличиться Евгению Пасичу и Михаилу Сергийчуку.

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"Колос" ответил моментом у Анатолия Нуриева, но тому не дали замкнуть передачу партнера.

Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в дебютном матче сезоне "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью.

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