В Telegram произошел масштабный сбой: подробности

В мессенджере Телеграмм вечером 30 ноября произошел глобальный сбой. У пользователей перестали отправляться сообщения и открываться чаты.

Об этом сообщает Downdetector.

У пользователей из США и европейских стран некорректно работал мессенджер. Жалобы о сбоях отправляли украинцы, а также граждане Беларуси и России, которые также используют мобильные приложения.

У пользователей не загружались чаты и каналы, не посылались сообщения. В то же время, администраторы мессенджера пока на сбой никак не отреагировали.

Сбой в телеграмме / Фото: соцмережі

Напомним, что мессенджер WhatsApp запустил обновление, позволяющее создавать каналы частных новостей вроде Telegram.