В Telegram произошел масштабный сбой: подробности

Пользователи не могли отправлять сообщения и открывать чат.
В мессенджере Телеграмм вечером 30 ноября произошел глобальный сбой. У пользователей перестали отправляться сообщения и открываться чаты.
Об этом сообщает Downdetector.
У пользователей из США и европейских стран некорректно работал мессенджер. Жалобы о сбоях отправляли украинцы, а также граждане Беларуси и России, которые также используют мобильные приложения.
У пользователей не загружались чаты и каналы, не посылались сообщения. В то же время, администраторы мессенджера пока на сбой никак не отреагировали.
Напомним, что мессенджер WhatsApp запустил обновление, позволяющее создавать каналы частных новостей вроде Telegram.