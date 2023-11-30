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У Telegram стався масштабний збій: подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
759
Час на прочитання
1 хв
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У Telegram стався масштабний збій: подробиці

Фото: Pexels

Користувачі не могли відправляти повідомлення та відкривати чати.

В месенджері Телеграм ввечері 30 листопада стався глобальний збій. У користувачів перестали відправлятися повідомлення та відкриватися чати.

Про це повідомляє Downdetector.

Як зазначається, у користувачів із США та європейських країн некоректно працював месенджер. Скарги про збої відправляли українці, а також громадяни Білорусі та Росії, які також використовують мобільних застосунок.

У користувачів не завантажувалися чати та канали, не надсилалися повідомлення. Водночас адміністратори месенджера поки що на збій ніяк не відреагували.

Збій в Телеграмі / © соцмережі
Збій в Телеграмі / Фото: соцмережі

Нагадаємо, що месенджер WhatsApp запустив оновлення, яке дозволяє створювати канали приватних новин на кшталт Telegram

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Дата публікації
Перегляди
759
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