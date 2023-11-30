У Telegram стався масштабний збій: подробиці

Користувачі не могли відправляти повідомлення та відкривати чати.
В месенджері Телеграм ввечері 30 листопада стався глобальний збій. У користувачів перестали відправлятися повідомлення та відкриватися чати.
Про це повідомляє Downdetector.
Як зазначається, у користувачів із США та європейських країн некоректно працював месенджер. Скарги про збої відправляли українці, а також громадяни Білорусі та Росії, які також використовують мобільних застосунок.
У користувачів не завантажувалися чати та канали, не надсилалися повідомлення. Водночас адміністратори месенджера поки що на збій ніяк не відреагували.
Нагадаємо, що месенджер WhatsApp запустив оновлення, яке дозволяє створювати канали приватних новин на кшталт Telegram.