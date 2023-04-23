Тест по картинке – кем вы были в прошлой жизни – в материале ТСН.ua

Если вы верите в реинкарнацию, в то, что жизнь дается не раз, предлагаем пройти этот тест

Выберите картинку, не задумываясь и не тратя на это много времени, интуитивно чтобы понять, кем вы были в прошлой жизни.

Тест – кем ты был в прошлой жизни

Если вы выбрали первую картинку, в прошлом вы были мудрецом. Ваша мудрость базировалась на вере в силу любви, одной из главных черт характера была щедрость. Кстати щедрыми вы остаетесь в этой жизни. Ваша мудрость помогала людям найти верный путь в жизни. Чтобы открыть пророческий дар в этой жизни, вам необходимо прислушаться к интуиции, делать то, на что намекает шестое чувство. В прошлом вы были выдающимся историческим деятелем или правителем, в любом случае, ваше имя вошло в историю. Вами восхищались, о вас слагали легенды. Скорее всего, вы читали о себе в учебниках или книгах по истории, а может о вас сняли фильм. В прошлой жизни вы были человеком искусства, знаменитым художником. Возможно, вы были так известны, что одна из ваших работ украшает мировой музей. Ваша способность видеть мельчайшие детали в окружающих вещах помогала вам создавать шедевры удивительной красоты. У вас до сих пор есть художественные задатки, и если вы уделите им время, возможно, вам удастся возродить их в своей сегодняшней жизни. В прошлой жизни вы были выдающимся ученым в области точных наук, совершили невероятные открытия. Вы и сегодня чувствуете, что цифры – это ваше. Если решитесь развивать в себе этот талант, то увидите, как в жизни откроются новые перспективы. В прошлой жизни вы, скорее всего, были учителем. Вы несли людям знания и делились с ними своей жизненной мудростью. И сегодня вам с легкостью удается привлекать и удерживать внимание людей, заставляя их прислушиваться к вашему мнению и следовать советам. Вы были магом или гадалкой с развитым шестым чувством и способностью предвидеть события. Этим талантом владеете и сегодня, может не осознавая этого. Вам важно научиться развивать этот редкий дар, чтобы поделиться с другими людьми.

Мы надеемся, что вам понравился этот тест. В то же время помните, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не слишком серьезно.

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