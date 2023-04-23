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Аппетитная Даша Астафьева в боди соблазнительно повыгибалась на камеру

Аппетитная Даша Астафьева в боди соблазнительно повыгибалась на камеру

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
1 мин
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Аппетитная Даша Астафьева в боди соблазнительно повыгибалась на камеру

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка продемонстрировала красивую фигуру.

Украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новым обольстительным роликом.

На странице в Instagram звезда разместила видео, в котором появилась в черном боди. Наряд знаменитости хорошо подчеркнул ее аппетитную фигуру. В ролике, снятом во время фотосессии Астафьевой, она демонстрирует изгибы тела со всех сторон.

Поклонники не удержались и наделали комплиментов любимой артистке: "украинская Моника Беллуччи", "настоящая сексуальность, как у Даши — это энергия и она внутри. Невероятная", "Если бы нежность и женственность имели форму женщины, то это она...", "Красиво, не вульгарно, изящно".

Отметим, что недавно в интервью Даша Астафьева впервые рассказала, что недавно перенесла серьезную операцию. Но в результате вмешательства хирурга певице повредили нерв, расположенный возле связок. Даша призналась, что из-за этого она потеряла голос. Исполнительница не сдалась и начала постепенно заниматься вокалом. Астафьева надеется, что сможет вернуться к любимому дело. Однако звезда поделилась, что не хочет возвращаться к предыдущему образу.

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Дата публикации
Просмотры
832
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