Олега Винника заметили в Киеве – блогер

Ежедневно в Сети появляются новые подробности о певце Олеге Виннике. Пока артист сам молчит и не выходит на связь с поклонниками, его фаны и журналисты вынуждены выискивать информацию о нем самостоятельно.

На днях продюсер Винника Александр Горбенко сообщил, что временно приостановил с ним сотрудничество. А после этого на YouTube-канале блогера Ростислава Калацинского появилась информация о том, что Винника увидели в Киеве.

Зрительница канала Калацинского в Киеве неподалеку от цирка на улице Гоголевской заметила мужчину, который был очень похож на певца. Мужчина говорил по телефону, был чем-то обеспокоен, нервно оглядывался. И когда заметил, что его снимают, резко убежал в другую сторону.

"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером. Винник разговаривает по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда замечает, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону", — комментирует видео Калацинский.

Впрочем, разобрать в ролике, действительно ли это Винник, довольно трудно. Ведь видео снято достаточно далеко и нечетко. Однако, учитывая, что продюсер артиста заговорил о прекращении их сотрудничества, вполне возможно, что Винник лично приехал в Киев, чтобы уладить со своим продюсером этот момент.

Олег Винник и Александр Горбенко

Напомним, ранее у Олега Винника прокомментировали слухи, что артист борется с онкоболезнью и что он не планирует возвращаться в Украину.

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