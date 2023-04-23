Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лиса пыталась утащить лопату у бойцов ВСУ — забавное видео

Лиса пыталась утащить лопату у бойцов ВСУ — забавное видео

Воинов ВСУ пришла лиса / Фото: pixabay.com

После неудачных попыток животное скрылось.

На позиции украинских военных пришла лиса. Она попыталась утащить лопату, которой защитники рыли окопы.

Забавным видео поделилась 110-я отдельная механизированная бригада им. генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

На каком из направлений произошел курьезный инцидент, не уточняется. Лиса после нескольких попыток потянуть лопату сдалась и убежала в кусты.

В бригаде пошутили, что ситуация могла быть такой:

- Командир, копание окопа невозможно, лопата потеряна.
– Как потеряна?
– Вот так.

Ранее бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
757
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация