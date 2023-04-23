Лиса пыталась утащить лопату у бойцов ВСУ — забавное видео

На позиции украинских военных пришла лиса. Она попыталась утащить лопату, которой защитники рыли окопы.

Забавным видео поделилась 110-я отдельная механизированная бригада им. генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

На каком из направлений произошел курьезный инцидент, не уточняется. Лиса после нескольких попыток потянуть лопату сдалась и убежала в кусты.

В бригаде пошутили, что ситуация могла быть такой:

- Командир, копание окопа невозможно, лопата потеряна.

– Как потеряна?

– Вот так.

Ранее бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.

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