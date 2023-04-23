Лиса пыталась утащить лопату у бойцов ВСУ — забавное видео

После неудачных попыток животное скрылось.
На позиции украинских военных пришла лиса. Она попыталась утащить лопату, которой защитники рыли окопы.
Забавным видео поделилась 110-я отдельная механизированная бригада им. генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.
На каком из направлений произошел курьезный инцидент, не уточняется. Лиса после нескольких попыток потянуть лопату сдалась и убежала в кусты.
В бригаде пошутили, что ситуация могла быть такой:
- Командир, копание окопа невозможно, лопата потеряна.
– Как потеряна?
– Вот так.
Ранее бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.
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