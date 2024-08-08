Собака подожгла дом, пожевав батарею – видео

К счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

Собака с Оклахомы, США, устроила пожар, пожевав литий-ионную аккумуляторную батарею.

Пожарная служба Талсы опубликовала на YouTube видео, на котором снята сцена, развернувшаяся внутри дома в начале этого года.

На кадрах видеонаблюдения видно, как собака жует батарею на лежанке для домашних животных, а другой пес и кошка наблюдают за этим издалека.

Вдруг батарея загорается, заставляя животных бежать, поскольку она взрывается и поджигает лежанку, наполняя комнату дымом. Собаки смотрят на пламя в течение нескольких секунд, прежде чем покинуть комнату.

В департаменте заявили, что собаки и кошка смогли выбраться из дома через дверцу для животных. Ни люди, ни пушистые не пострадали.

Напомним, недавно собака включила газовую плиту и подожгла дом своих хозяев, пока те спали. К счастью, один из домовладельцев смог самостоятельно потушить пожар.

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