Собака підпалив будинок, пожувавши батарею – відео

На щастя, ані люди, ані тварини не постраждали.

Собака з Оклахоми, США, влаштував пожежу, пожувавши літій-іонну акумуляторну батарею.

Пожежна служба Талси опублікувала на YouTube відео, на якому знято сцену, яка розгорнулася всередині будинку на початку цього року.

На кадрах із камери відеоспостереження видно, як собака жує батарею на лежанці для домашніх тварин, а інший пес та кішка спостерігають за цим здалеку.

Раптом батарея спалахує, змушуючи тварин бігти, оскільки вона вибухає і підпалює лежанку, наповнюючи кімнату димом. Собаки дивляться на полум'я протягом декількох секунд, перш ніж залишити кімнату.

У департаменті заявили, що собаки та кішка змогли вибратися з дому через дверцята для тварин. Ані люди, ані пухнасті не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно собака увімкнув газову плиту і підпалив будинок своїх господарів, поки ті спали. На щастя, один із домовласників зміг самостійно загасити пожежу.

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