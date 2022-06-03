3 июня 2022 – этот день в истории / Фото: Pexels

3 июня 2022 – этот день в истории, основные события

3 июня 2022 – этот день в истории, основные события

3 июня 2022 – пятница. 100-й день войны России против Украины. 154-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

3 июня – Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Событие было введено Генеральной ассамблеей ООН в 2018 году. В современном виде велосипед появился не сразу. Есть мнение, что первым двухколесный транспорт придумал Леонардо да Винчи. Это подтверждают и его эскизы, на которых изображена конструкция, напоминающая современный велосипед.

Также 3 июня – День велосипедиста. Событие популярно в Европе и связано с растущей популярностью велосипеда. Ввели ее 12 апреля 2018 по предложению социолога Лешека Сибильского.

А еще 3 июня — Европейский день зубных техников. Это достаточно молодое событие, появившееся в 2018 году. Инициатором ее утверждения стало Европейское объединение стоматологов-ортопедов (FEPPD), основанное в 1953 году.

3 июня — Всемирный день людей с дефомацией стопы (Всемирный день косолапости). Событие было создано для того, чтобы распространить осведомленность людей о косолапости и возможностях его лечения. Дата была выбрана в честь дня рождения испанского ортопеда Игнасио Понсети. Именно он изобрел метод коррекции деформации стопы – гипсование.

3 июня – какой сегодня праздник в церковном календаре

3 июня – день памяти равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены / Фото: commons.wikimedia.org

3 июня в церковном календаре – день памяти равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. Эти фигуры прославляют их вклад в распространение христианства странами Европы. Император Константин был первым императором-христианином. Когда погиб его отец – Констанций Хлор – Константин начал править Западной Римской империей. 313 он подписал Миланский эдикт о терпимости к вере, который затем распространили по всей империи. После долгого периода угнетения христиане наконец смогли исповедовать свою религию.

Свою мать, царицу Елену, император Константин отправил в Иерусалим. Там она должна была найти Животворящего Креста – место, где был распят Иисус Христос. 326 она нашла реликвию, после чего ее именовали равноапостольной.

Памятные даты 3 июня

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 3 июня:

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1527 глд — в 7 часов вечера начинается Большой пожар Львова, во время которого уничтожилась вся готическая застройка города;

1638 год — начинается Жовнинская битва, которая стала решающей для повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;

1768 год — Умань взяли отряды гайдамака Максима Железняка и Ивана Гонты;

2006 год – Черногория провозглашает независимость;

2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июня

Какие сегодня именины: Константин, Елена.

3 июня родились:

1545 год — украинский писатель-полемист Иван Вышенский;

1814 год — украинский музыкант, бандурист, кобзарь Хведир Холодный;

1863 год — украинский общественно-политический деятель, юрист, президент ЗУНР Евгений Петрушевич;

1927 год – украинский композитор Валерий Полевой;

1927 год – украинский художник-график Геннадий Полевой;

1928 год – украинский актер театра и кино Константин Степанков;

1930 год – украинский живописец южно-русской художественной школы Владимир Литвиненко;

1974 год – украинский футболист Сергей Ребров.

Погода на 3 июня

3 июня в Киеве будет облачно лишь утром, без осадков. Во Львове ясно, без существенных осадков. В Харькове пасмурно, днем ожидается дождь с грозой, который к вечеру перейдет в мелкий дождь. В Одессе с утра ясно, потом небо покроют облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +17 ночью. Во Львове +24 днем и +10 ночью. В Харькове +25 днем и +18 ночью. В Одессе +28 днем и +19 ночью.