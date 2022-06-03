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Астрологический прогноз на 3 июня

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Астрологический прогноз на 3 июня

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любые события – как хорошие, так и не очень – необходимо воспринимать как данность и не спорить с судьбой. 

Символ дня: лампада с маслом. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: иммунитет настойчиво стремится к нулю, поэтому болезни, начавшиеся в это время, могут быть продолжительными и плохо поддающимися лечению. Не стоит медлить с обращением к врачу – вовремя принятые меры помогут справиться даже с очень опасным недугом. 

Сны дня: плохие сны нынешней ночи – предупреждение об опасности, которой можно избежать, если прислушаться к советам подсознания, выраженных в сновидениях. 

Афоризм дня: "Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете" (Марк Твен). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит везение и удачу в делах, особенно финансовых.  

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы на привлечение удачи в любви и дружбе. 

Табу дня: под категорическим запретом находятся злые дела и слова – они обернутся бумерангом. 

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