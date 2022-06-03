Астрологічний прогноз на 3 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які події — як хороші, так і не дуже — необхідно сприймати як даність і не сперечатися з долею.

Символ дня: лампада з олією.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: імунітет наполегливо прагне до нуля, тому хвороби, що почалися у цей час, можуть бути тривалими і погано піддаються лікуванню. Не варто зволікати зі зверненням до лікаря – вчасно вжиті заходи допоможуть впоратися навіть із дуже небезпечною недугою.

Сни дня: погані сни цієї ночі – попередження про небезпеку, якої можна уникнути, якщо дослухатися до порад підсвідомості, виражених у сновидіннях.

Афоризм дня: "Світ, щастя, братерство людей — ось що потрібне нам у цьому світі" (Марк Твен).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує щастя та удачу у справах, особливо фінансових.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали на залучення талану у коханні та дружбі.

Табу дня: під категоричною забороною злі справи та слова – вони обернуться бумерангом.

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