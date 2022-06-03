В США заверили, что сделают все, чтобы положить конец войне с РФ

В США заверили, что сделают все, чтобы положить конец войне с РФ

Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, — пишет Укринформ.

На каждом этапе боевых действий в Украине США и другие страны обеспечивали украинских партнеров именно тем, что они спрашивали. "Наша цель в этом – сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне", — заметил чиновник.

«Но мы также хотим осторожничать и обеспечить, что ни мы, ни международное общество не будем делать ничего, что может без лишней необходимости продолжить этот конфликт», — добавил Прайс.

Сейчас Россия пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", — подчеркнул спикер Госдепартамента США.

Ранее новоназначенная госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять ракетные системы HIMARS.

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