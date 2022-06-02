США заранее разместили в Европе системы HIMARS, чтобы быстро передать их Украине

США заранее разместили в Европе системы HIMARS, чтобы быстро передать их Украине

Пентагон заранее разместил высокомобильные ракетные системы HIMARS в Европе для их быстрой доставки в Украину.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, пишет Укринформ.

«В ожидании этого решения президента Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их скорую доставку украинцам», — сказал он.

Пентагон также разработал план немедленного обучения украинских военных, чтобы они научились безопасно и эффективно управлять системой, поддерживать ее в рабочем состоянии.

Предоставление таких ракетных систем залпового огня отвечает первоочередным задачам Украины. Они обеспечат дополнительную точность поражения целей на расстоянии до 70 км.

"Украинцы заверили нас, что будут использовать эти системы только в оборонных целях", — добавил он.

Первый транш предусматривает передачу четырех систем HIMARS, сказал Каль, добавив, что обучение займет около трех недель.

Замглавы Пентагона пояснил, что хотя войска РФ обстреливают Украину и со своей территории, ядро битвы сейчас находится на украинской территории на востоке страны. Поэтому, по его словам, на этом этапе борьбы решено поставлять в Украину боеприпасы с меньшей дальностью.

При этом добавил: «У нас есть большой потенциал, у нас, конечно, есть куда расти, но посмотрим, как будет развиваться ситуация на поле боя».

Напомним, 1 июня в Белом доме официально объявили, что передают Украине РСЗО и уточнили, что речь идет именно об HIMARS и боеприпасах к ним. Однако там не указали дальность этих боеприпасов.

Перед этим президент США Джо Байден рассказал, как будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против России. В частности, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укрепить восточный фланг НАТО.

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