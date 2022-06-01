Блинкен анонсировал предоставление Украине ракетных систем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

По его словам, это необходимо для того, что ВСУ могли защитить государство от российского нашествия.

Об этом Энтони Блинкен сказал 1 июня на пресс-конференции.

"Президент Байден объявил о новом пакете военной помощи для того, чтобы вооружить ВСУ и отразить агрессию России. В этот пакет вошли более сложные ракетные системы залпового огня. Мы еще до агрессии России предоставляли Украине оружие для того, чтобы отбить оккупантов. Все члены НАТО занимаются тем, чтобы защитить демократию и независимость Украины. Мы наложили серьезные санкции на Россию и оказываем дипломатическое давление", — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что украинцы заверили, что они не будут использовать это оружие по целям в России.

"У нас есть доверие между странами", – сказал Блинкен.

Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

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