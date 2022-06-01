Блінкен анонсував надання Україні ракетних систем

Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги для України.

За його словами, це необхідно для того, що ЗСУ могли захистити державу від російської навали.

Про це Ентоні Блінкен сказав 1 червня під час прес-конференції.

"Президент Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для того, щоб озброїти ЗСУ та відбити агресію Росії. У цей пакет увійшли складніші ракетні системи залпового вогню. Ми ще до агресії Росії надавали Україні зброю для того, щоб відбити окупантів. І для того, щоб в України були сильніші позиції під час переговорів. Усі члени НАТО займаються тим, щоб захистити демократію та незалежність України. Ми наклали серйозні санкції на Росію та чинити дипломатичний тиск. Понад 6 млн українців поїхали з України. Багато українців стали внутрішньо переміщеними і їм світ надає допомогу", - сказав держсекретар США.

Від додав, що українці запевнили, що вони не будуть використовувати цю зброю по цілях в Росії.

"У нас є довіра між країнами", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та укріплюватимуть східний фланг НАТО.

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