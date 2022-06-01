Визначилися всі півфіналістки Roland Garros-2022

Відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

До 1/2 фіналу турніру Великого шолома пробилися: Іга Свентек (Польща), Мартіна Тревізан (Італія), Корі Гауфф (США) та Дар'я Касаткіна.

Остання, як і всі росіяни, виступає на цьому турнірі без прапора через санкції, запроваджені на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

У чвертьфіналі перша ракетка світу Свентек обіграла американку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:2. Італійка Тревізан впоралася з канадкою Лейлою Фернандес - 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

18-річна Корі Гауфф перемогла свою співвітчизницю Слоан Стівенс - 7:5, 6:2. А росіянка Касаткіна здолала іншу представницю країни-агресорки Вероніку Кудерметову - 6:4, 7:6 (7:5)

Півфінальні пари Roland Garros-2022

Іга Свентек (Польща) - Дар'я Касаткіна

Мартіна Тревізан (Італія) - Корі Гауфф (США)

Півфінали відбудуться в четвер, 2 червня. Фінальний матч запланований на суботу, 4 червня.

Нагадаємо, українська тенісистка Людмила Кіченок разом з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшла до парного півфіналу Roland Garros-2022. У п'ятницю, 3 червня, українсько-латвійська пара позмагається за путівку до фіналу з французьким тандемом Каролін Гарсія / Крістіна Младенович.

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