Блінкен і Столтенберг оголошують новий пакет допомоги для України: відео

Блінкен і Столтенберг оголошують новий пакет допомоги для України: відео

Зокрема може йтися про постачання сучасних реактивних систем залпового вогню MLRS та HIMARS.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголошують про новий пакет фінансової та військової допомоги для України.

Зокрема може йтися про постачання сучасних реактивних систем залпового вогню MLRS та HIMARS.

Про це йдеться у їхньому зверненні в середу, 1 червня.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та укріплюватимуть східний фланг НАТО.

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